Era a circa 6 chilometri di distanza dal punto in cui la piena l'aveva travolta mentre teneva in braccio il piccolo Noah, di appena 5 mesi

È stato ritrovato il corpo della nonna, dispersa con il nipotino, dopo la piena del torrente Sterza, nel comune di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa, scatenata dall'ondata di maltempo che si era abbattuta sulla zona tra il pomeriggio e la sera del 23 settembre scorso. Il cadavere di Sabine Kingabuer, 62 anni, era finito a circa 6 chilometri di distanza dal punto in cui la piena l'aveva travolta mentre teneva in braccio Noah Wagner, di appena 5 mesi, cittadini tedeschi, residenti con la famiglia a Monaco di Baviera, che stavano trascorrendo una vacanza in Toscana da una decina di giorni.

Un operatore dei mezzi pesanti di una ditta privata che lavorava alla rimozione dei detriti e dei cumuli vegetali, percorrendo una strada vicinale, oggi pomeriggio ha scorto tra la vegetazione quel che poteva sembrare un corpo. I vigili del fuoco e i carabinieri giunti sul posto hanno constatato la presenza di un cadavere di sesso femminile, che poi è stato identificato nella donna dispersa durante il nubifragio. Nessuna notizia invece del bambino. Gli altri componenti della famiglia tedesca si sono salvati dall'esondazione del torrente nella stessa serata: il padre e la madre di Noah, Alexander Wagner, 33 anni, e Mona Kingbauer, 37 anni, e il nonno materno Peter Kingbauer, 62 anni.