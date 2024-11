Quattro minatori morti e almeno 49 bloccati sotto terra a causa del crollo avvenuto in una miniera di carbone situata nella Mongolia interna nel remoto nord della Cina. Diversi al momento i dispersi. A Venir giù sarebbe stato un pendio alto quasi 200 metri.

L'incidente è avvenuto ieri e, secondo i media statali, le ricerche sono riprese oggi dopo che nella notte una nuova frana ha ostacolato i lavori dei soccorritori.

Centinaia di soccorritori sono stati inviati nel sito, a maggior ragione dopo che lo stesso presidente cinese, Xi JInping, ha sollecitato il ricorso a ogni sforzo possibile e utile per salvare vite, ma un'altra frana ha in seguito interrotto in via temporanea ogni attività. La Cctv ha mostrato le immagini dei soccorritori in tuta arancione e casco giallo, tra gli escavatori in azione per rimuovere i detriti. I feriti sono stati portati in ospedale e risultano in condizioni stabili, secondo quanto hanno riportato i media statali che, inizialmente, avevano riferito che il crollo aveva interessato una vasta area della miniera gestita dalla Xinjiang Coal Mining Company. Non è chiara la causa dell'incidente su cui la polizia ha avviato le indagini.