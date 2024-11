I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme intorno all'una di notte, ed hanno lavorato per ore alla messa in sicurezza dell'area. Escluso il coinvolgimento di persone nel rogo

Una notte di fuoco per i romani per l'incendio che ha devastato il Ponte dell'Industria. Dopo il crollo di alcune parti del 'ponte di ferro' che collega Marconi con Ostiense, i vigili del fuoco hanno domato le fiamme intorno all'1 di notte e lavorato per ore alla messa in sicurezza dell'area e per escludere il coinvolgimento di persone nel rogo. L’incendio, spiegano i vigili, "ha interessato principalmente una delle passerelle per il passaggio di cavi e condotte del gas, crollata parzialmente". Il rogo, informavano stanotte, ha riguardato "vegetazione e alcuni ricoveri di fortuna. Nella zona, l'interruzione della corrente e della fornitura idrica ha interessato almeno 180 famiglie residenti.

La Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino ha intanto emesso un'ordinanza urgente per interdire la navigazione e lo stazionamento in un tratto del Tevere all'altezza del ponte.

«Si stringe il cuore per questo pezzo di storia. Già domani mattina è stato convocato il comitato operativo comunale per cercare di ripristinare quanto prima tutti i servizi, gas e luce. Ora è in corso una verifica sulla stabilità del ponte ed al netto delle indagini cercheremo di riaprire quanto prima la viabilità. Ringrazio i vigili del fuoco che sono accorsi immediatamente lavorando in situazione di grandissimo pericolo», commentava stanotte la sindaca di Roma Virginia Raggi, recatasi sul posto.