Il Pontefice respira con l’aiuto di una maschera che gli copre naso e bocca: i medici del Gemelli si sono dati 24-48 ore per valutare l’episodio che ha complicato ulteriormente il quadro respiratorio

La notte è trascorsa tranquilla, il Papa sta riposando. Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede.

Ieri è stata una giornata di preoccupazioni per il Santo Padre ricoverato al Gemelli. Dopo una mattinata tranquilla, infatti, nel primo pomeriggio Francesco ha avuto una crisi di broncospasmo che ha determinato un repentino peggioramento del quadro respiratorio.

«Il Papa – ha riferito ieri la sala stampa – è stato prontamente broncoaspirato ed ha iniziato la ventilazione meccanica non invasiva, con una buona risposta sugli scambi gassosi. Il Papa è sempre rimasto vigile e orientato, collaborando alle manovre terapeutiche. La prognosi permane pertanto ancora riservata».

Pur se non intubato, il Pontefice è passato per la prima volta da queste due settimane di ricovero alla ventilazione meccanica con una maschera che gli copre sia naso che bocca. I medici si sono dati 24-48 ore per valutare le conseguenze.