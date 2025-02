Il Pontefice ricoverato al Gemelli da venerdì scorso per una polmonite bilaterale. Le sue condizioni cliniche «continuano a presentare un quadro complesso»

«Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, si è svegliato e ha fatto colazione». Lo riferisce la sala stampa vaticana. Papa Francesco, ricoverato al Gemelli da venerdì scorso, soffre di una polmonite bilaterale, e le sue condizioni cliniche «continuano a presentare un quadro complesso».

È quanto è stato comunicato ieri sera dal direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, in base agli esami di laboratorio e alla radiografia del torace del Papa, delineando così uno scenario che non può non dirsi preoccupante.

«L'infezione polimicrobica, insorta su un quadro di bronchiectasie e bronchite asmatiforme, e che ha richiesto l'utilizzo di terapia cortisonica antibiotica, rende il trattamento terapeutico più complesso», è stato spiegato ai giornalisti.

«La tac torace di controllo alla quale il Santo Padre è stato sottoposto ieri pomeriggio, prescritta dall'equipe sanitaria vaticana e da quella medica della Fondazione Policlinico 'A. Gemelli', ha dimostrato l'insorgenza di una polmonite bilaterale che ha richiesto un'ulteriore terapia farmacologica», si è aggiunto.