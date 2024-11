A scoprire il corpo è stata la vicina di casa. Non si esclude l'incidente. Sul posto la Polizia scientifica

Il cadavere di un uomo di 76 anni è stato trovato a Cesena in un appartamento di via Marconi. A scoprire il corpo è stata la vicina di casa che era solita andare a trovarlo. Secondo quanto emerso, l'uomo era steso a terra, completamente nudo, avvolto da alcune lucine natalizie usate per addobbare gli alberi.

I soccorsi, seppur immediati, sono stati inutili. Una prima analisi del cadavere ha rilevato che il decesso è sopravvenuto almeno 24 ore prima. Non si esclude l'incidente: l'anziano potrebbe aver preso la scossa e cadendo si sarebbe rotto il femore, lesione dopo la quale è sopraggiunto un infarto. Sul posto anche la Polizia Scientifica.