Nuova formula per la Champions League edizione 2024. Abbandonati i gironi, il nuovo format prevede che le 36 squadre ammesse - tra cui cinque italiane, Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna - giochino ciascuna otto partite contro avversarie diverse. Chi occuperà i primi otto posti della classifica unica sarà qualificato agli ottavi, mentre altre otto squadre usciranno dagli spareggi (andata e ritorno) tra quelle classificate dal nono al 24/o posto.

A Montecarlo si sono svolti i sorteggi che hanno definito il quadro della prima fase della competizione

Le rivali dell'Inter

Lipsia, Manchester City, Arsenal, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Young Boys, Monaco e Sparta Praga saranno le rivali dell'Inter nella prima fase.

Le rivali del Milan

Il Milan affronterà tra gli otti avversari il Real Madrid, in trasferta, e il Liverpool, in casa. Complessivamente i rossoneri se la vedranno contro Ancelotti, Bayer, Liverpool e Bruges, Stella Rossa, Girona, Slovan e Dinamo.

Le rivali dell'Atalanta

Per l'Atalanta invece doppio, impegnativo impegno, contro le grandi di Spagna: Real Madrid in casa, Barcellona in trasferta. Real e Barça, Arsenal, Shakhtar, Celtic, Young Boys, Sturm Graz e Stoccarda: questi gli avversari della Dea.

Le avversarie della Juventus

I bianconeri affronteranno ManCity, Lipsia, Bruges, Benfica, Lilla, Stoccarda, Psv, Aston Villa.

Le avversarie del Bologna

I rossoblù se la vedranno, infine, contro Borussia Dortmund, Liverpool, Shaktar, Benfica, Lille, Sporting Lisbona, Monaco e Aston Villa.