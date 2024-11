La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha presentato la sua nuova squadra. Sono sei le vicepresidenze esecutive proposte.

I sei ruoli apicali spetteranno alla spagnola Teresa Ribera, alla finlandese Henna Virkkunen, al francese Stéphane Séjourné, alla estone Kaja Kallas, alla romena Roxana Minzatu e all'italiano Raffale Fitto. L'esponente del governo Meloni sarà vicepresidente esecutivo con delega alla Coesione e alle Riforme, ha spiegato la presidente della Commissione in conferenza stampa.

L’incarico a Fitto

«Raffaele Fitto sarà responsabile per la politica di coesione, lo sviluppo regionale e le città. Porterà la sua grande esperienza per modernizzare e rafforzare gli investimenti per la coesione e le politiche di crescita», ha aggiunto von der Leyen. «L'Italia è un Paese molto importante e ciò si deve riflettere anche nella scelta. Il Pe ha 14 vicepresidenti, due sono di Ecr. Ne ho tratto le conseguenze per la composizione della Commissione».

Raffaele Fitto gestirà i fondi dei Pnrr insieme a Valdis Dombrovskis. È l'indicazione contenuta nella lettera di missione inviata da Ursula von der Leyen al commissario italiano designato vicepresidente esecutivo.

«Realizzare le riforme e gli investimenti concordati stabiliti nei Pnrr dei Paesi Ue entro la scadenza del 2026 sarà una sfida significativa e richiederà sforzi costanti da parte di tutti i Paesi e della Commissione. Vorrei che tu guidassi questo lavoro, insieme al commissario per l'Economia e la produttività, e ti concentrassi sull'implementazione completa e di successo di NextGenerationEU», scrive von der Leyen.

Gli altri incarichi

La spagnola Teresa Ribera sarà la vicepresidente esecutiva della prossima Commissione europea responsabile per la transizione giusta, pulita e competitiva, mentre il francese Stéphane Séjourné sarà vicepresidente esecutivo per la Politica industriale, ha annunciato Ursula von der Leyen a Strasburgo. A ottenere una vicepresidenza esecutiva a sorpresa sono anche la finlandese Henna Virkkunen, che guiderà la digitalizzazione Ue, e la romena Roxana Minzatu, responsabile per i talenti e le competenze. L'estone Kaja Kallas sarà Alta rappresentante per gli Affari esteri.

Occhiuto: «Auguri a Fitto, politico di grande qualità»

«Raffaele Fitto sarà vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla coesione e alle riforme. Una bella notizia per il nostro Paese, un riconoscimento importante e strameritato per un politico di grande qualità, la conferma del peso internazionale acquisito in questi anni dal governo Meloni. Auguri e buon lavoro a Raffaele e a tutta la nuova Commissione Ue guidata da Ursula von der Leyen». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.