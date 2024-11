Individuata in Inghilterra, l'Oms fa sapere che è stata rintracciata anche in Olanda, Danimarca e Australia. Il ministro degli Esteri Di Maio comunica lo stop dei collegamenti aerei: «Nostro dovere tutelare gli italiani»

La nuova variante del coronavirus individuata in Inghilterra inizia a far paura in tutta Europa e non solo. L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha infatti comunicato che «è stata rintracciata anche in Olanda, Danimarca e Australia». Una mutazione che peraltro sembra si sta diffondendo più velocemente della sua versione 'originale', anche se al momento non ci sono evidenze che si tratti di una forma più letale. Il ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, ne ha parlato in termini preoccupanti, definendo la situazione fuori controllo: «Abbiamo agito con decisione e molto rapidamente ha spiegato -. Purtroppo la nuova variante è fuori controllo. Dobbiamo metterla sotto controllo».

In Olanda, secondo quanto riferito dal quotidiano De Telegraaf, si sarebbe registrato un caso del nuovo virus. Per evitarne la diffusione, il governo ha disposto lo stop dei voli dal Regno Unito a partire da oggi e fino al primo gennaio. Secondo informazioni diffuse dal ministero della Salute, il caso legato alla nuova variante di coronavirus sarebbe stato individuato all'inizio di dicembre nell'ambito delle procedure di analisi che su base settimanale vengono effettuate su tutti i campioni raccolti. Gli studi proseguiranno e saranno accompagnati da indagini per tracciare i movimenti del soggetto coinvolto e risalire ai contatti del soggetto stesso.

Per quanto riguarda l'Italia, il ministero degli Affari Esteri guidato da Luigi Di Maio ha comunicato alla Gran Bretagna l'interruzione dei voli. «Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo - ha scritto il ministro su Facebook - abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l’Italia e i nostri connazionali».

Anche il Belgio ha annunciato che sospenderà tutti i collegamenti aerei e ferroviari con il Regno Unito a partire dalla mezzanotte di oggi, come misura precauzionale. All’emittente belga Vrt, il primo ministro Alexander De Croo ha affermato che la misura sarà in vigore per almeno 24 ore. «Ci sono ancora molte domande e non abbiamo una risposta definitiva», ha aggiunto.

La Germania sta intanto valutando la possibilità di vietare i voli dal Regno Unito e dal Sud Africa per prevenire la diffusione della nuova variante. «Le restrizioni al traffico aereo dalla Gran Bretagna e dal Sud Africa sono un'opzione concreta» attualmente all'esame di Berlino, hanno rivelato fonti del ministero della Sanità.