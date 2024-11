Nuovo sciopero per Ryanair. I piloti in Svezia, Belgio e Irlanda incroceranno le braccia per 24 ore venerdì 10 agosto, facendo annullare i viaggi per 25 mila passeggeri. Secondo le prime informazioni, sarebbero circa 146 i voli cancellati. I passeggeri coinvolti dovrebbero essere già stati informati tramite SMS o e-mail, ma tutti coloro che viaggiano con la compagnia aera irlandese da/verso quei Paesi dovranno verificare con la compagnia aerea.

Anche i piloti in Germania e Olanda potrebbero unirsi ai loro colleghi. Un sondaggio dell'Associazione dei piloti olandesi (VNV) ha rilevato che il 99,5% dei membri sarebbe a favore di uno sciopero, mentre in Germania sono in corso colloqui con il sindacato dei piloti Vereinigung Cockpit il quale terrà una conferenza stampa l'8 agosto per discutere i suoi prossimi passi. La sigla sindacale ha informato che il 96% dei piloti Ryanair in Germania ha votato a favore di un'azione in tal senso.