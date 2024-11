Venerdì 19 alzate gli occhi al cielo, arriva la luna rosa.

Nata dalla tradizione dei nativi americani algonchini, tribù numerosa ancora oggi, la luna piena del mese di aprile annuncia l’arrivo della primavera in tutta la sua spettacolarità, raggiungendo la fase di plenilunio alle 13:12, ma ammirabile quando sarà calata la sera.

Ma perché viene chiamata proprio luna rosa?

Nonostante la Luna continui ad avere un colore dorato, per i nativi questa notte si tinge di rosa per la fioritura della pianta Phlox subulata, che dal suo colore verde sboccia in un particolare rosa-magenta. In alcune zone degli Stati Uniti è possibile ammirare distese di queste piante creare un effetto suggestivo al chiarore di luna. I nativi, in questa particolare notte, davano inizio alla primavera. Non seguendo il calendario gregoriano, per loro le stagioni erano scandite dalla natura e dai moti lunari. Da qui il nome luna rosa.

Alzate gli occhi al cielo, già da domani potrete ammirare lo spettacolo iniziale della luna rosa.