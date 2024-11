«Amore mio oggi è il tuo compleanno. Auguri a Te, leader indiscusso della politica italiana e mondiale, illuminato statista, lungimirante e straordinario imprenditore, campione nello sport, re della comunicazione, ma soprattutto uomo buono, generoso e giusto». Lo scrive sui social Marta Fascina, parlamentare di Forza Italia (con un record imbattibile di assenze: ha partecipato a 18 votazioni su 3395) e “moglie” di Silvio Berlusconi, recentemente scomparso.

«Auguri a Te che ogni giorno scaldi ed illumini il mio cuore – ha scritto tra l’altro Fascina -. Sono certa che, nel regno dei cieli, tu stia continuando a guardare il mondo con quel 'sole in tasca' che ti ha sempre accompagnato, legato a quella vita che tanto amavi e che mai avresti voluto lasciare».

E ancora: «Ma mi fa male non stringere la tua mano, mi fa male non poterti abbracciare, mi fa male non poterti guardare negli occhi e con il nostro sguardo complice rassicurarci sull'amore che ci lega e ci legherà per l'eternità. Io resto sempre un passo dietro di Te e con la concreta certezza che, prima o poi, le nostre mani torneranno a ricongiungersi e noi torneremo ad essere nostri per l'eternità. Buon compleanno amore mio, ti amo eternamente. Tua Marta», conclude.

Fascina, che ancora vive nella villa Arcore, è stata destinataria di un lascito ereditario di 100 milioni di euro. Negli ultimi giorni ha destato un certo scalpore la recente dichiarazione di Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, che nonostante la sua indole molto riservata e poco propensa ad esternazioni pubbliche ha affermato: «Basta con le lacrime, l’ho detto anche a Marta, che è inconsolabile, ma che deve trovare la forza di tornare in Parlamento perché è un suo diritto ma soprattutto un suo dovere». Parole che a qualcuno sono suonate come una sorta di avviso di sfratto affinché trovi un’altra sistemazione lontana da Arcore.