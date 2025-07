Dal 20 settembre al 5 ottobre 2025 Monaco di Baviera ospiterà la 190ª edizione dell’Oktoberfest, la storica festa della birra che ogni anno attira milioni di visitatori da tutto il mondo sulla Theresienwiese. La manifestazione, che si aprirà con la tradizionale spillatura della prima botte da parte del sindaco con il celebre grido “O’zapft is!”, si preannuncia come una delle edizioni più attese degli ultimi anni.

La 190ª edizione dell’Oktoberfest si svolge dal 20 settembre al 5 ottobre 2025 sulla storica Theresienwiese di Monaco di Baviera. In tutto sedici giorni di festa – estesi al 3 ottobre, Giorno dell’Unità tedesca – con oltre 7 milioni di visitatori previsti e un consumo stimato superiore ai 7 milioni di litri di birra.

Il prezzo di un litro di birra, servito nei tradizionali boccali da un litro chiamati Mass, oscillerà nel 2025 tra i 13,50 e i 15,50 euro a seconda del tendone. Si conferma quindi il trend degli ultimi anni con un leggero aumento dei prezzi, giustificato dai costi organizzativi e logistici sempre più elevati. Nonostante ciò, il piacere di gustare una birra fresca all’interno dei grandi tendoni rimane uno degli elementi più iconici e irrinunciabili dell’Oktoberfest.

La cerimonia d’apertura si terrà sabato 20 settembre, preceduta dalla sfilata dei carri delle birrerie e dalla parata degli osti, che attraverseranno il centro di Monaco fino al cuore della Wiesn. Alle ore 12, nel tendone Schottenhamel, il sindaco darà ufficialmente il via alla festa con il primo colpo di martello sulla botte di birra. Seguiranno sedici giorni di eventi, musica, cibo tipico e naturalmente birra, servita esclusivamente dalle sei storiche birrerie di Monaco: Augustiner, Paulaner, Hofbräu, Löwenbräu, Hacker-Pschorr e Spaten.

L’edizione 2025 sarà accompagnata da un’immagine simbolo particolarmente significativa. Il manifesto ufficiale, selezionato tra centinaia di proposte, è stato realizzato da due giovani designer, Amiera Harithas e Dinah-Charles Francis. Il loro disegno, ispirato alla forma di un francobollo e ricco di colori vivaci, vuole rappresentare il lato umano e inclusivo della festa, rendendo omaggio a tutte le persone che ogni anno rendono possibile questo grande evento.

Anche il boccale ufficiale dell’Oktoberfest 2025, disponibile già da settembre, riprende lo stesso motivo grafico. Realizzato in ceramica, sarà venduto a 34,90 euro nella versione classica e a 54,90 euro in quella con coperchio in metallo. Oggetto da collezione molto ambito, il “Masskrug” 2025 è un tributo agli “eroi invisibili” dell’Oktoberfest: camerieri, addetti alla sicurezza, personale delle cucine e dello staff tecnico.

Come da tradizione, saranno 14 i grandi tendoni che accoglieranno i visitatori, alcuni in grado di ospitare oltre 10.000 persone. Accanto ad essi, decine di tendoni più piccoli e stand gastronomici offriranno piatti tipici della cucina bavarese come stinco di maiale, wurstel, bretzel e dolci tradizionali. Non mancheranno le attrazioni storiche come la ruota panoramica, la “krinoline“ e numerose giostre moderne.

L’Oktoberfest è anche un evento che guarda alla sostenibilità. Grazie alla collaborazione con Stadtwerke München, l’energia elettrica utilizzata per l’evento proviene in larga parte da fonti rinnovabili. L’organizzazione, inoltre, ha predisposto infrastrutture moderne e sicure per l’approvvigionamento energetico e idrico. Anche la copertura telefonica e internet sarà potenziata, con l’installazione di antenne temporanee per garantire una buona connessione a tutti i presenti.

L’impatto economico dell’Oktoberfest resta impressionante. Nelle scorse edizioni, il volume d’affari ha superato il miliardo di euro, tra spese per alloggi, ristorazione, souvenir e trasporti. La sicurezza è sempre una priorità, con controlli all’ingresso e misure di prevenzione rafforzate. Inoltre, per garantire una fruizione più serena, da alcuni anni è stato introdotto il concetto di “Wiesn tranquilla”, con limiti di volume per la musica nelle prime ore del giorno, pensati soprattutto per famiglie e visitatori più sensibili al rumore.

La 190ª edizione dell’Oktoberfest promette di essere un’esperienza unica, all’insegna della tradizione ma anche dell’innovazione. Un evento che continua a rinnovarsi senza perdere la sua anima, unendo le generazioni in una celebrazione collettiva che ha fatto la storia della Baviera e dell’Europa. Chi visiterà Monaco in quei giorni potrà vivere un’atmosfera irripetibile, dove ogni brindisi è un invito alla gioia, all’amicizia e alla condivisione.