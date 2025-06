Efferato omicidio nel Salento. Una donna di 53 anni, Teresa Sommario, è stata uccisa a colpi di accetta all’interno della propria abitazione. È successo a Racale (LE), dove secondo una prima ricostruzione, a uccidere la donna colpendola alla testa con un'accetta sarebbe stato il figlio 21enne della vittima, Filippo Manni. La donna, molto conosciuta nel comune salentino, è la ex moglie dell'assessore ai Lavori Pubblici Daniele Manni.

Dopo aver ucciso la madre, il giovane si è dato alla fuga ed è stato in seguito fermato dai carabinieri e condotto in caserma. Nell’abitazione, al momento della tragedia, era presente anche un altro figlio della donna, che ha assistito alla scena e ha lanciato l’allarme contattando i familiari, gli operatori del 118 e i carabinieri. Non è stato ancora definito il movente dell’efferata violenza. Sull’omicidio stanno indagando i carabinieri.