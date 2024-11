E' stato sequestrato il cellulare di Anastasia Kylemnyk, la fidanzata di Luca Sacchi, ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso davanti al John Cabot, pub in zona Appio, nella Capitale. Intenzione degli inquirenti è analizzare i contatti che la ragazza ha avuto nelle ultime settimane, anche via chat, con l'obiettivo anche di risalire alla persona che ha fornito a lei e a Giovanni Princi, il pregiudicato amico di Luca finito in carcere, i 70 mila euro che sarebbero serviti all'acquisto di 15 chili di droga. Anche il cellulare di Princi è stato sequestrato.

