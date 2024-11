Domenico Diele, l'attore 33enne di origini romane che ha recitato anche nelle fiction 1992 e 1993, è stato condannato a 7 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio stradale. L'incidente era avvenuto il 24 giugno dello scorso anno quando l'auto di Diele aveva investito e ucciso la 48enne salernitana Ilaria Dilillo che viaggiava sul suo scooter nel tratto salernitano dell’autostrada A2 del Mediterraneo.





Il pubblico ministero aveva chiesto per l'attore una condanna a 8 anni. Soddisfatti i commenti dell'avvocato della famiglia della vittima: "Oggi possiamo dire che, a distanza di un anno, abbiamo la sentenza di primo grado. Quindi per una famiglia significa avere fiducia nella giustizia". L'attore non era presente al momento della lettura della sentenza e il suo avvocato non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Diele risultò positivo a oppiacei e cannabinoidi al momento dell'incidente e, nel corso delle ulteriori indagini, si scoprì anche che la sua patente era stata sospesa per un precedente problema legato all'assunzione di sostanze stupefacenti.