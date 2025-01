Nuova ondata di attacchi hacker, stamattina, dopo quelli che, in concomitanza con la visita in Italia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, avevano colpito soprattutto siti istituzionali e dei trasporti. A quanto si apprende, a differenza dei precedenti, questi nuovi attacchi hanno target diversi e tra i soggetti nel mirino ci sono siti di porti e banche.

A quanto si apprende l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) è subito intervenuta avvisando i soggetti bersaglio per mettere in campo le misure di mitigazione e continua a fare da supporto ai tecnici degli obiettivi colpiti. Dalle prime ricostruzioni di fonti qualificate, il gruppo Alixsec in chiave filopalestinese sarebbe protagonista di attacchi hacker a nostri soggetti commerciali. Alcuni attacchi sono stati rivendicati dal gruppo di attivisti filorussi Noname057 già protagonista degli attacchi avvenuti nei giorni scorsi.

«Abbiamo dato un po’ di ‘riposo’ ai siti italiani» hanno scritto a gli hacker attivisti di Noname057 sui loro canali Telegram con un elenco di obiettivi finiti nel mirino in particolare, appunto, siti web collegati a banche e a porti.