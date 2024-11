Lo stop si era reso necessario per eseguire le operazioni di disinnesco. Stanno rientrando nelle loro case i 2400 evacuati, mentre la bomba sarà portata in una cava e fatta brillare

Riaperta in anticipo la circolazione sull'Autostrada del sole, che era stata chiusa in entrambe le direzioni tra Orte e Valdichiana per le operazioni di disinnesco del residuato bellico trovato nel greto del fiume Paglia, nell'orvietano. È stato inoltre già riattivato il transito dei treni sulla linea veloce e quella lenta Roma-Firenze. Il personale del Genio ferrovieri di Castel Maggiore ha infatti rimosso la spoletta e messo in sicurezza l'ordigno.

Per qualche ora l'Italia era rimasta divisa in due. Intorno all'ordigno, una bomba d'aereo di fabbricazione americana da 500 libbre, era stata creata un'area di sicurezza di 826 metri. Che ha portato all'evacuazione di circa 2.400 residenti nell'area, i quali ora stanno già tornando nelle loro case.

Una volta rimossa la spoletta, la bomba sarà trasportata in una cava e fatta brillare. Il termine delle operazioni per la rimozione della spoletta era previsto inizialmente intorno alle 11.