Sul caso è stata aperta un'indagine, affidata al servizio di polizia giudiziaria di Versailles, per omicidio volontario. L'uomo attualmente è in fuga

I cadaveri di cinque persone sono stati ritrovati ieri sera in un appartamento della città francese settentrionale di Meaux ed è stata aperta un'indagine per omicidio volontario.

Lo rende noto Jean-Baptiste Bladier, procuratore del comune della regione di Ile-de-France. Secondo i media locali le vittime sono una donna e i suoi quattro figli piccoli e il presunto sospettato è il padre di famiglia, ora in fuga.

Bladier terrà nella giornata di oggi una conferenza stampa sul caso. Le indagini sono state affidate al servizio di polizia giudiziaria di Versailles. Si tratterebbe dell'ennesimo infanticidio multiplo perpetrato da un padre negli ultimi tre mesi in Ile-de-France, la regione di Parigi.

Alla fine di novembre un uomo di 41 anni si è recato in una stazione di polizia per confessare l'omicidio delle sue tre figlie di età compresa tra 4 e 11 anni ad Alfortville, in Valle della Marna. Un mese prima un gendarme aveva ucciso le sue tre figlie prima di suicidarsi nella sua casa di Vemars, nella Valle dell'Oise.