Annunciati i quattro nomi che riceveranno gli Oscar alla Carriera 2019. Le statuette verranno consegnate il prossimo autunno durante la cerimonia degli Academy of Motion Picture Arts & Sciences. Tra i nomi diffusi dall'Academy figurano la regista italiana Lina Wertmuller, il regista David Lynch, l'attore nativo americano Wes Studi e l’attrice già premio Oscar Geena Davis.



Lina Wertmuller, regista italiana nota per pietre miliari del cinema come Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto e Io speriamo che me la cavo, è stata la prima donna candidata all'Oscar come migliore regista per il film Pasqualino Settebellezze, nella cerimonia del 1977.

David Lynch, mente geniale del grande e piccolo schermo, è la mano dietro a capolavori come Mulholland Drive e Twin Peaks.

Wes Studi è anch’egli volto noto per gli amanti della pellicola, con la sua presenza in film come The Doors, Balla coi Lupi o la più recente serie tv autoconclusiva in due stagioni Penny Dreadful, quest’ultimo vede la partecipazione da protagonista della meravigliosa Eva Green.

Infine Geena Davis, nome d’arte di Virginia Elizabeth Davis, attrice talentuosa con già alle spalle un premio oscar come attrice non protagonista per Turista per caso, ha prestato il suo volto per film del calibro di Thelma e Louise e Beetlejuice.

I premi verranno ritirati il prossimo 27 ottobre agli 11/i Annual Governors Awards dell'Academy, con un’Italia fiera per la sua Lina Wertmuller.