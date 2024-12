Palermo in alcuni giorni avrebbe mandato in frantumi i finestrini di quasi 200 auto parcheggiate tra le vie Emilia, Croce Rossa, Brigata Verona a Palermo. Con questa accusa la polizia la notte scorsa ha bloccato e denunciato un ragazzo di 17 anni, che era con un complice riuscito a fuggire.

Agli agenti il ragazzo si è giustificato dicendo: «Lo faccio per passare il tempo». Il 17enne è stato poi riconsegnato ai genitori. Il giovane è stato bloccato intorno alle 3 e mezza di notte dopo che una donna lo ha visto all'opera e ha chiamato il 112. La scorsa notte altre 16 auto erano state danneggiate sempre nelle stesse zone. Il numero è sempre in difetto perché tanti - è successo anche la notte scorsa - non hanno denunciato il gesto vandalico.