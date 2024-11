Lionel Messi ha vinto il suo sesto Pallone d'oro. L'attaccante argentino del Barcellona ora ha un trofeo in più del rivale portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo, che lo ha vinto per cinque volte. Il sesto trofeo di Messi porta a 12 il totale di quelli di giocatori del Barcellona. France Football svela anche il resto del podio di questa edizione del Pallone d'oro. Al secondo posto il difensore olandese Virgil Van Dijk che si infila fra i due pezzi grossi del trofeo. Terzo, infatti, si piazza lo juventino Cristiano Ronaldo, vincitore di 5 edizioni e secondo lo scorso anno.

«Non devi mai smettere di sognare», ha detto Messi ricevendo il premio, «ieri ricorrevano i 10 anni dalla mia prima vittoria di questo premio. Avevo 22 anni e non avrei mai creduto di arrivare fino a qui». Fino al record del sesto premio vinto in carriera. «Vorrei ringraziare i giornalisti, i miei compagni di squadra che mi hanno aiutato a vincere questo premio. Grazie mille. Ricordo il mio primo Pallone d'Oro, era impensabile a quel tempo. E ora ne ho un sesto. È un momento completamente diverso, voglio ringraziare la mia famiglia, i miei figli. Non devi mai smettere di sognare, non smettere mai di lavorare, non smettere mai di divertirti quando giochi a calcio. Sono benedetto, spero di poter continuare per molto tempo, penso di avere ancora dei grandi anni davanti a me anche se il pensionamento si avvicina».