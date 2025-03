L’eventuale decisione non pone certamente fine alla sua influenza. Al contrario, potrebbero sancire l’inizio di una fase in cui il Pontefice avrà una presenza che peserà sugli equilibri del futuro conclave

La notizia delle dimissioni dall'ospedale di Papa Francesco ha interessato il mondo intero.

Ma ciò che in molti non sanno è che, con l'eventuale decisione di Papa Francesco di dimettersi dal soglio Pontificio, si potrebbero creare le condizioni, in realtà, per giungere ad una dinamica inedita, direi profondamente influente, sul prossimo conclave.

Un Papa che potrebbe lasciare il trono pontificio non è mai un "ex”, ma con molta probabilità una figura che può giocare un ruolo fondamentale nella scelta del suo successore.

Insomma, le eventuali dimissioni di Papa Francesco non pongono certamente fine alla sua influenza.

Al contrario, potrebbero sancire l’inizio di una fase in cui, da dietro le quinte, il Pontefice avrà una presenza che peserà sugli equilibri del futuro conclave.

Crediamo davvero che un Papa, dopo il suo possibile ritiro, resti un semplice spettatore?

Papa Francesco, infatti, si troverebbe, in tal caso, in una posizione strategica, al fianco di coloro che, a partire dai cardinali, determineranno chi dovrà essere il prossimo successore.

Non tutti all’interno del Vaticano potrebbero essere contenti di un Papa che, pur non reggendo più il trono di Pietro, continua a influenzare i giochi di potere.

Dalle stanze del Palazzo Apostolico a quelle delle congregazioni cardinalizie, c’è chi teme che il suo pensiero, possa condizionare in modo decisivo la scelta del successore.

Ma in realtà, chi meglio di Papa Francesco conosce l'intimo della Chiesa, i suoi equilibri e le sue contraddizioni?

Il suo possibile ruolo, benc hé informale come alcuni ipotizzano, potrebbe essere più potente di quanto si pensi.