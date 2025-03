Papa Francesco è in condizioni stabili. «Nessuna insufficienza respiratoria, né broncospasmo» per il Pontefice oggi, martedì 4 marzo, anche se la «prognosi resta riservata». Bergoglio è ricoverato dal 14 febbraio al Gemelli per una polmonite bilaterale. «Il quadro» è, comunque, «complesso» tanto che i medici non escludono che possano verificarsi altre crisi.

«È rimasto apiretico (senza febbre, ndr.), sempre vigile, collaborante alle terapie e orientato» fa sapere il Vaticano. «Questa mattina è passato alla ossigenoterapia ad alti flussi e ha eseguito la fisioterapia respiratoria. Questa notte, come programmato, verrà ripresa la ventilazione meccanica non invasiva fino a domani mattina» per assicurargli un riposo tranquillo. Una certa «frequenza di broncospasmi», comunque, «non è inattesa in quadro di polmonite». Durante la giornata ha alternato la preghiera al riposo e questa mattina ha ricevuto l'Eucarestia.