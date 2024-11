La degenza del Pontefice presso la struttura sanitaria durerà alcuni giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale

Papa Francesco ha lasciato il Vaticano per dirigersi verso il Gemelli, dove è previsto il suo ricovero. Bergoglio è uscito dalla porta del Perugino, l'ingresso a fianco alla sua residenza di Santa Marta, a bordo della consueta 500L bianca. Il Pontefice al «termine dell'udienza generale - ha detto in una comunicazione ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni - andrà al Policlinico Universitario Gemelli dove nel primo pomeriggio sarà sottoposto in anestesia generale ad un intervento chirurgico di Laparotomia e plastica della parete addominale con protesi».

«L'operazione, concertata nei giorni scorsi dall'equipe medica che assiste il Santo Padre, sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni - ha concluso Bruni - per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale».