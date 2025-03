Per la quinta domenica di fila la benedizione del Papa arriverà solo in forma scritta. Una delegazione di un centinaio di bimbi, alle 11.30, sarà nel piazzale del Policlinico accompagnata da padre Enzo Fortunato, presidente del pontificio comitato della Giornata mondiale dei bambini

Oggi - per la quinta domenica di fila - l’Angelus di Papa Francesco arriverà solo in forma scritta. Intanto, in serata la Sala stampa vaticana fornirà qualche aggiornamento sulla giornata del Pontefice ricoverato al Gemelli dallo scorso 14 febbraio per una polmonite bilaterale.

«Ridotta la necessità di ventilazione meccanica»

Ieri sera il bollettino medico dell’equipe che ha in cura il Papa riferiva che «le condizioni cliniche sono rimaste stabili, confermando i progressi evidenziati nell'ultima settimana. Prosegue l'ossigenoterapia ad alti flussi, riducendo progressivamente la necessità di ventilazione meccanica non invasiva nelle ore notturne. Il Santo Padre necessita ancora di terapia medica ospedaliera, di fisioterapia motoria e respiratoria; tali terapie, allo stato, fanno registrare ulteriori, graduali miglioramenti». Il prossimo bollettino medico non arriverà prima di martedì o mercoledì.

La carezza simbolica dei bimbi al Papa

Oggi il Pontefice riceverà intanto una carezza simbolica da tanti bambini che in questo mese lo hanno inondato di pensieri e disegni augurandogli la pronta guarigione. Una delegazione di un centinaio di bimbi - alle 11.30 - sarà nel piazzale del Policlinico Gemelli. A guidare la delegazione, padre Enzo Fortunato, presidente del pontificio comitato della Giornata mondiale dei bambini. «I bimbi sono il Vangelo disegnato a colori, in loro c’è un mondo che ancora sa sognare», dice padre Fortunato. Dopo le 12, un gruppo di bambini porterà un mazzo di rose bianche nella cappellina del Gemelli.