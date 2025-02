Papa Francesco ricoverato oggi al Gemelli di Roma. A comunicarlo la Sala stampa del Vaticano: al termine delle udienze, questa mattina, il Pontefice «si ricovera al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt’ora in corso». Si suppone che il ricovero possa durare qualche giorno, secondo quanto trapela dal Vaticano.

È ormai da qualche giorno che Bergoglio combatte con la bronchite. Mercoledì ha dovuto rinunciare alla lettura della catechesi durante l'udienza generale, augurandosi di "poterlo fare la prossima volta". Anche il mercoledì precedente Papa Francesco aveva affidato la lettura della catechesi a un collaboratore e domenica in piazza San Pietro per il Giubileo delle Forze Armate aveva interrotto la lettura dell'omelia affidandola al maestro delle celebrazioni pontificie.

Il Pontefice è arrivato in ospedale prima delle 12. Ancora non c’è un termine che indichi quanto durerà la degenza. Il Vaticano darà aggiornamenti relativi alle prossime udienze nelle prossime ore, ma a questo punto è molto difficile che possa andare a Cinecittà lunedì per il Giubileo degli artisti.

La bronchite non dà tregua a Bergoglio da quando è tornato dal viaggio in Corsica. I problemi respiratori del Pontefice 88enne si sono ripetuti con frequenza da quando il 29 marzo 2023 si sentì male dopo un’udienza generale e venne ricoverato d’urgenza al Gemelli. Fu lui stesso a spiegare che si era trattato di una “polmonite acuta e forte nella parte bassa dei polmoni”. Un altro ricovero risale al 4 luglio 2021 per una occlusione intestinale. Il terzo ricovero un paio di mesi dopo la polmonite - il 7 giugno 2023 - per un’altra operazione all’intestino.