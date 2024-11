Papa Francesco è stato ricoverato nel pomeriggio di oggi, 29 marzo, al Policlinico Gemelli di Roma. Il Pontefice avrebbe accusato problemi respiratori subito dopo l’udienza generale in Piazza San Pietro, mentre si trovava nella sua abitazione di Santa Marta. Immediato l’intervento dello staff che assiste il Papa e il successivo trasferimento in ambulanza al Gemelli dove, tra gli altri controlli, sarebbe stato sottoposto a una tac per verificare la situazione dei bronchi. Per il Santo Padre è previsto qualche giorno di ricovero ospedaliero e di riposo. Gli impegni del Papa sono stati annullati per i prossimi giorni perché i controlli possano proseguire per il tempo necessario.

La nota della sala stampa

«Nei giorni scorsi Papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico A. Gemelli per effettuare alcuni controlli medici», comunica la Sala stampa vaticana. «L'esito degli stessi ha evidenziato un'infezione respiratoria (esclusa l'infezione da Covid 19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera». «Papa Francesco è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera», aggiunge.

A quanto si è appreso il Papa, che stamattina alla consueta udienza generale del mercoledì era apparso sorridente solo un po' affaticato quando è stato sollevato dalla carrozzina per andare sul seggio papale, è stato portato al policlinico con l'ambulanza.

A dare l'annuncio del trasferimento del Santo Padre in ospedale, una nota del portavoce vaticano Matteo Bruni. Il precedente ricovero di papa Francesco al Gemelli risaliva al luglio del 2021 quando era stato operato per una stenosi diverticolare del sigma. Un intervento delicato, in anestesia generale, per il quale il Pontefice era rimasto in ospedale per una settimana. Da tempo poi Francesco soffre di una gonalgia, un dolore al ginocchio destro, che negli spostamenti lo costringe all'utilizzo della sedia a rotelle.