Lo riferisce la sala stampa vaticana precisando che comunque occorre ancora «prudenza perché non si tratta di uno stacco definitivo ma di una progressiva riduzione». Così come anche di giorno si sta riducendo l'ossigeno ad alti flussi per passare ad una ossigenazione ordinaria.