VIDEO | Primo incontro tra il pontefice e i media. Prevost chiede «una comunicazione disarmata e disarmante per narrare i conflitti e le speranze di pace»

Un lungo applauso e una standing ovation hanno accolto Papa Leone XIV nell’Aula Paolo VI, dove ha incontrato i rappresentanti dei media giunti a Roma per seguire il Conclave. È stata la prima occasione pubblica di dialogo del Pontefice con il mondo dell’informazione, e le sue parole hanno tracciato una chiara direzione: una comunicazione disarmata per un mondo più pacifico.

Le immagini di Luigi Bruzzano dell'incontro nell'Aula Paolo VI dei rappresentanti dei media mondiali con Papa Leone XIV

«Disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la Terra» ha detto il Papa, esortando i giornalisti a diventare «operatori di pace». «Una comunicazione disarmata e disarmante ci permette di condividere uno sguardo diverso sul mondo e di agire in modo coerente con la nostra dignità umana» ha aggiunto.

Papa Leone ai media: «Scegliete la comunicazione di pace»

Papa Leone XIV ha riconosciuto il ruolo cruciale dell’informazione nei contesti di conflitto e trasformazione. «Voi siete in prima linea nel narrare i conflitti e le speranze di pace, le situazioni di ingiustizia e povertà, e il lavoro silenzioso di tanti per un mondo migliore. Per questo vi chiedo di scegliere con consapevolezza e coraggio la strada di una comunicazione di pace».