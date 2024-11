Giornata di caos in Francia: incendi appiccati a tre linee ferroviarie su quattro. Disagi per almeno 800mila passeggeri. Il premier Attal: «Puniremo gli autori». Mobilitata l’intelligence

Un attacco per isolare Parigi quando gli occhi del mondo sono puntati sulla Francia. A poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici nella Capitale la Sncf, la società ferroviaria francese, dichiara in un comunicato che «la scorsa notte diversi atti dolosi hanno colpito le linee ad alta velocità Atlantico, Nord e Est. Sono stati appiccati volontariamente incendi per danneggiare le nostre strutture». Si tratta di tre linee su quattro dell’importante rete ad alta velocità che innerva tutto il territorio francese. La sindaca Anne Hidalgo rassicura: «Il sabotaggio non avrà alcun impatto sulla cerimonia di apertura dei Giochi».

La Sncf comunica che le persone colpite dai disagi sono già oltre 800mila. La presidente della regione Île-de-France Valérie Pécresse ha raccomandato «in questa fase a tutti i residenti dell'Ile-de-France di non recarsi alla stazione, di attendere le informazioni sui passeggeri che saranno inviate». Le ferrovie, ha assicurato, stanno «lavorando per organizzare i piani B».

Sabotaggio a Parigi: incendi e disagi

Un incendio vicino ai binari di Courtalain ha interrotto il traffico sulla linea ad alta velocità dell'Atlantico. La società ha indicato anche un altro atto doloso sulla linea ad alta velocità tra Lille e Parigi nel settore di Arras. Il traffico è stato interrotto dalle 5.15 del mattino. Treni fermi anche in direzione Est sulla linea ad alta velocità dopo un sabotaggio nei pressi di Pagny-sur-Moselle.

«Stiamo deviando alcuni treni sulla linea classica, ma dovremo cancellarne un gran numero», ha dichiarato Sncf, parlando della linea Tgv. Solo la linea Sud Est è stata risparmiata, ma solo perché in quel caso il sabotaggio è stato sventato.

Le squadre di tecnici hanno già iniziato le riparazioni e il traffico sta lentamente iniziando a riprendere, ma si prevede che «la situazione si protrarrà almeno fino al fine settimana».

Il premier francese Attal: «Puniremo gli autori»

«Attacchi coordinati hanno preso di mira diverse linee TGV la scorsa notte e causeranno gravi disagi al traffico fino al fine settimana - ha dichiarato il ministro dei Trasporti Patrice Vergriete su X -. Condanno fermamente questi atti criminali, che metteranno a rischio le partenze per le vacanze di molti francesi». Il premier Attal ha detto che è già partita la caccia agli autori: «Li troveremo e li puniremo».

Tutti i servizi di intelligence sono stati mobilitati.

Secondo Le Parisien la pista dei militanti dell'«ultra-sinistra» o del movimento ambientalista radicale sarebbe la più attenzionata: il «modus operandi» sarebbe quello utilizzato in genere da questi gruppi, e il fatto che siano stati presi di mira dei punti strategici porrebbe la questione di una possibile «complicità interna» alla Sncf.

L'attacco arriva a poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi del 2024 a Parigi, e si pensa che molti non riusciranno a raggiungere la capitale in tempo. La Sncf consiglia «a tutti i viaggiatori di rimandare il viaggio e di non andare in stazione».