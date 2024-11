Trova un orologio Rolex per terra, lo consegna ai carabinieri e trova lavoro. Protagonisti di questa vicenda a lieto fine un 21enne di nazionalità senegalese residente a Colorno, in provincia di Parma, e un imprenditore della provincia di Mantova che il 9 novembre si trovava nella città emiliana per lavoro.

Il proprietario del prezioso orologio, che aveva denunciato la perdita dell’oggetto, una volta saputo del ritrovamento ha voluto conoscere il ragazzo che lo aveva riconsegnato e così, saputo che il giovane senegalese era disoccupato, ha deciso di assumerlo nella sua azienda.