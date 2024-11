Da giorni, a Palermo, si stanno verificando inspiegabili raid violenti . Indagini sono in corso per capire le cause di questa escalation di violenza

A Palermo, da alcuni giorni, si stanno verificando inspiegabili episodi di raid violenti e strane aggressioni, senza alcuna ragione apparente. L'ultimo episodio la notte scorsa, in Via Maqueda, in pieno centro. Un giovane di 33 anni è stato colpito con un oggetto contundente alla testa, mentre passeggiava insieme a un amico. Adesso è ricoverato nel reparto di Neurorianimazione dell'ospedale Villa Sofia. E' grave. Il 33enne - trasportato prima all'ospedale Ingrassia dove i medici avevano subito allertato il posto di polizia- aveva detto di non conoscere l'aggressore e non aveva saputo spiegare i motivi del gesto. Subito dopo le sue condizioni sono peggiorate, tanto che è stato deciso il ricovero in un reparto di rianimazione. La Tac ha evidenziato che ha una emorragia cerebrale. La prognosi resta riservata. Gli investigatori stanno esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire all'aggressore.

Escalation gratuita di violenza

In questi ultimi giorni episodi analoghi si sono ripetuti nel capoluogo siciliano. Venerdì sera due palermitani sono stati aggrediti senza alcun apparente motivo in via Emerico Amari - una zona pedonale a pochi passi da Piazza Sturzo - da alcuni giovani che li hanno colpiti con calci e pugni. A finire nel mirino del branco - forse un gruppo di balordi ubriachi - è stata una coppia di amici di 31 e 33 anni che stava andando a cena dopo una serata trascorsa tra i locali del centro.

«A colpirci erano in due, mentre altri quattro stavano a guardare - hanno raccontato al giornale PalermoToday - siamo rimasti sconvolti da tanta violenza e ancora non ci spieghiamo il motivo, visto che non hanno neanche provato a rapinarci». Una versione abbastanza simile a quella fornita dalle vittime di un altro raid, sempre nella stessa zona. Stando al loro racconto, gli aggressori erano orientali e non volevano soldi, ma solo provocare, per far scattare la rissa. Indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine per cercare di comprendere le vere cause di questa escalation gratuita di violenza.