Giuseppe Maroso è un pensionato che da anni trascorre le vacanze a Lignano Sabbiadoro: ogni mattina si sveglia alle 5, prende secchiello e pinza e mentre passeggia raccoglie i rifiuti per la strada. La storia è stata raccontata dal Messaggero Veneto e per il suo gesto di civiltà l’assessore all’Urbanistica, Ambiente e Politiche sociali Paolo Ciubej gli ha voluto conferire in Comune un riconoscimento.

Giuseppe è originario di Marostica, nel Vicentino, ma si sente molto legato a Lignano, una delle più conosciute località turistiche dell'Adriatico. Da vent’anni frequenta le sue spiagge e le sue vie - che conosce a menadito - ed ora che è in pensione si è sentito in dovere di sentirsi utile, di fare qualcosa per la comunità, per un luogo che porta nel cuore. E ha deciso di farlo con il suo piccolo gesto quotidiano.

«Ho sempre lavorato e ora che non posso più farlo cammino pulendo per fare qualcosa di utile per gli altri», ha spiegato al Messaggero Veneto. Giuseppe sottolinea che non segnala la sporcizia che trova nei giardinetti o sui marciapiedi né tanto meno riprende le gli incivili che sporcano: «Io passeggio e pulisco: penso che questo valga più di mille parole, anche perché credo che, nel caso, la gente risponderebbe comportandosi ancora peggio».