Due uomini di 25 e 23 anni sono stati arrestati con l'accusa di aver aggredito due dipendenti dell'azienda di trasporto pubblico, dopo che non erano riusciti a salire sull'autobus. L'aggressione è avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 maggio scorso a Milano e i due responsabili sono stati rintracciati oggi grazie all'esame dei filmati registrati dalle telecamere di controllo del mezzo.

A far scattare la violenta aggressione, in cui uno dei due controllori fu ferito gravemente alla mascella, al naso e agli occhi, ci sarebbe stato il risentimento dei due giovani per non essere riusciti a salire sull'autobus. Gli aggressori sarebbero quindi andati a piedi fino a piazzale Cadorna dove avrebbero riconosciuto l'autista del mezzo e deciso di dargli "una lezione". I due controllori, andati in aiuto del collega, sono quindi stati picchiati a calci e pugni, come testimoniato dalle immagini delle telecamere.