«La civiltà è un antidoto contro la violenza». Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la cerimonia di consegna dei premi Alfieri, ha lanciato un appello agli studenti, a distanza di qualche giorno di distanza dall’episodio di violenza verificatosi davanti al liceo Michelangiolo di Firenze.

Il messaggio di Mattarella

«Voi agite come fanno tante e tanti ragazze e ragazzi in Italia e in altri Paesi, praticando solidarietà, impegno comune. Tutto questo è un antidoto, una diga, anche contro la violenza e per questo vi ringrazio, perché indica un modello di vita che si contrappone a quello di prepotenza, sopraffazione, violenza. La vediamo purtroppo sovente: violenza nelle famiglie, violenza nelle abitazioni, violenza contro le donne, violenza in tante circostanze per strada, nei giorni scorsi anche davanti a una scuola contro ragazzi»

Intanto, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara torna sulla vicenda della lettera scritta dalla dirigente scolastica di un liceo fiorentino e precisa di non aver mai annunciato sanzioni contro di lei.