Orrore a Messina. Due minorenni, 17 e 14 anni sono stati arrestati per aver aggredito una 90enne. L’anziana è stata selvaggiamente picchiata e violentata. Per entrambi l'accusa è di rapina aggravata, tentato omicidio e violenza sessuale, indagati a piede libero anche per porto di strumenti atti a offendere. L'aggressione è avvenuto sabato pomeriggio e a dare l'allarme è stata la figlia della pensionata.

Il racconto sotto choc dell’anziana

Quando i poliziotti sono arrivati a casa della donna, l'hanno trovata cosciente ma riversa sul pavimento con il volto tumefatto e sanguinante. La 90enne ha raccontato ancora sotto choc di aver fatto entrare a casa i due giovani, uno dei quali amico del nipote. Una volta dentro, però, il 17enne e il 14enne l'hanno minacciata e picchiata, mettendo a soqquadro l'abitazione in cerca di denaro e oggetti preziosi.

Arrestati i due giovani

La donna, immediatamente soccorsa, è stata condotta in ospedale dove si trova ricoverata in prognosi riservata con fratture multiple e contusioni in diverse parti del corpo. Dagli esami clinici è emersa ai suoi danni anche una violenza sessuale. Le ricerche serrate hanno consentito di stringere il cerchio sui due minorenni arrestati domenica notte e rintracciati con gli abiti ancora intrisi di sangue ed in evidente stato di agitazione. Sequestrati un coltello a serramanico ed oggetti immediatamente riferibili alla vittima.

Entrambi sono stati condotti nel centro di prima accoglienza del Tribunale per i minori di Messina a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.