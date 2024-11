È successo ieri sera a Sommariva Bosco in provincia di Cuneo. La Procura di Asti ha aperto un fascicolo sull'incidente e ha disposto l'autopsia

Un bambino di 10 anni è morto travolto da un getto di grano appena trebbiato lanciato da un macchinario nel cassone di un grande rimorchio dove il piccolo stava giocando. È successo ieri sera a Sommariva Bosco (Cuneo), in frazione Maniga nell'azienda agricola di famiglia della vittima.I familiari erano poco lontano e hanno subito dato l'allarme. Oltre ai carabinieri è anche intervenuto l'elisoccorso. Vani i tentativi di rianimare il bambino. La Procura di Asti ha aperto un fascicolo sull'incidente e ha disposto l'autopsia prima del nulla osta per i funerali.

Il piccolo, Samuele Racca, era a bordo di un rimorchio adibito alla raccolta del cereale, quando sarebbe stato travolto dal materiale scaricato da una trebbiatrice. Difficile al momento comprendere la causa della morte: soffocamento o schiacciamento, oppure un malore provocato dalle esalazioni del grano stesso. Samuele si trovava nella proprietà del nonno, agricoltore della frazione Maniga di Sommariva. Sulla tragedia indagano i carabinieri e il personale dello Spresal dell'Asl.

Il padre di Samuele, Fabio Racca, è musicista e cantante in un'orchestra di liscio piemontese molto nota nella regione, I Roeri. I genitori, sotto choc per l'accaduto, sono stati ricoverati ieri sera in ospedale a Savigliano.