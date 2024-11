Le piogge torrenziali che sono cadute nelle utlime ore in Australia, hanno causato lo straripamento della diga di Warragamba, nel sud-ovest di Sydney. Tutto ciò è accaduto nelle prime ore della mattina, ben prima delle previsioni delle autorità.

A Camden, un sobborgo della città i servizi di emergenza hanno salvato dalle inondazioni 29 persone e sono stati chiamati 1.400 volte nell'arco di una sola giornata. Migliaia di abitanti a Sydney hanno ricevuto l'ordine di lasciare le loro case per l'emergenza maltempo. A marzo, le inondazioni causate da forti temporali hanno devastato la parte occidentale di Sydney, uccidendo 20 persone.

«È una situazione di emergenza pericolosa per la vita», ha detto Stephanie Cooke, ministro dei Servizi di emergenza per lo stato del New South Wales.