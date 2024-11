Accuse al sindaco Adams per non aver dato l'allarme e lasciato le scuole aperte. La metà delle linee della metropolitana sono state parzialmente o interamente sospese

New York allagata: la metà delle linee della metropolitana della Grande Mela sono state parzialmente o interamente sospese. Un terminal dell'aeroporto di LaGuardia è stato chiuso a causa delle piogge torrenziali che si stanno abbattendo sulla città. La Metropolitan Transportation Authority, che gestisce le linee ferroviarie della metropolitana e dei pendolari, ha esortato i residenti della città a rimanere a casa. Sono state segnalate inondazioni anche nelle aree circostanti, tra cui Hoboken, nel New Jersey. Mentre continua a piovere le polemiche stanno travolgendo il sindaco Eric Adams, accusato di non aver dato l'allarme e aver lasciato le scuole aperte.

La governatrice Kathy Hochul ha dichiarato lo stato d'emergenza. L'alert arrivato a milioni di cellulari dei newyorkesi invita a non uscire da casa e a restare riparati nelle prossime ore. A Manhattan molti collegamenti sono interrotti, le stazioni sotterranee sono allagate in più punti, i treni che servono il centro si fermano qualche stazione prima, raggiungere i due lati della Grande Mela è quasi impossibile. Molte strade sono allagate, con l'acqua che ha raggiunto in alcuni punti i quaranta centimetri.

«È un momento critico per tutti i newyorkesi - ha dichiarato la governatrice Hochul - stiamo cercando di prendere tutte le precauzioni possibili». Stato d'allerta a Manhattan, Brooklyn e Queens. Allerta anche nel Bronx, a State Island e nella vicina Jersey City. Decine di sottopassi sono impraticabili.