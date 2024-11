È accaduto a Coccaglio, in provincia di Brescia: il piccolo si trovava nel passeggino accompagnato dalla mamma

Un bambino di due anni è stato investito da un'auto mentre si trovava nel passeggino accompagnato dalla mamma. È accaduto a Coccaglio, in provincia di Brescia. Dopo l'investimento, avvenuto sulle strisce pedonali, l'auto non si è fermata e ora è caccia al pirata della strada. Il bambino è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.