Fa ridere, certo. Soprattutto all’inizio. Ma poi, alla fine del video, il sorriso si spegne e resta un retrogusto amaro. La scena è stata ripresa con uno smartphone a bordo del pullman che conduceva la squadra dell'Irlanda allo stadio Olimpico di Roma, per disputare la partita contro l'Italia, valida per il torneo delle Sei Nazioni.

A precedere il bus c’è un’auto della polizia, una Panda, che fa strada e apre il traffico come Mosè le acque del Mar Rosso. A velocità sostenuta e sirene spiegate, l’auto con la pantera procede a zig zag come se non ci fosse un domani e impone il diritto di precedenza a colpi di paletta dal finestrino a tutti i mezzi che incontra lungo il percorso.

Sull’autobus anche l’autista italiano appare sinceramente sorpreso («Mai vista una cosa simile») mentre i giocatori irlandesi commentano e ridono divertiti, trovando conferma a tutti gli stereotipi sull’Italia che si portano appresso, sulla follia del traffico di Roma ma non solo, sulle regole flessibili, sugli italiani un po’ spacconi e su quanto sia ancora pittoresco il Belpaese.

Difficile obiettare, a vedere quella macchinetta con i lampeggianti sfrecciare nelle strade di Roma come in una scena di Mario Bros Kart.