Un poliziotto di 37 anni è morto a Napoli nel tentativo di sventare un furto in banca. La pattuglia del Commissariato Secondigliano, del quale faceva parte l'agente, è intervenuta in via Abate Minichini, dove era stato segnalato il tentato furto alla filiale Credit Agricole. I rapinatori stavano scappando in auto imboccando Calata Capodichino, quando si sono scontrati con l'auto della Polizia a Calata Capodichino. Nello scontro Pasquale Apicella, poliziotto del Commissariato Secondigliano, ha perso la vita, mentre il collega è sotto choc ma in buone condizioni di salute ed è stato dimesso dall'ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stato portato nella notte. La vittima lascia moglie e due figli piccoli.

L'arresto di due rapinatori

Due rapinatori sono stati catturati. Si tratta di due stranieri domiciliati nel campo rom di Giugliano in Campania (Napoli). Entrambi i fermati, che poco prima avevano tentato una rapina in una filiale di banca in via Abate Minichini, sono stati portati in ospedale dove vengono sottoposti a cure per le ferite riportate nel violentissimo scontro. Un terzo uomo, presente nell'auto al momento dello schianto, è riuscito a fuggire ed è attualmente ricercato. L'altro agente presente nell'auto insieme all'agente Apicella è stato invece curato sul posto e per lui non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Le parole del ministro Lamorgese

«È un dolore immenso la perdita di un giovane appartenente alla Polizia di Stato nell’adempimento del dovere per il bene della collettività. Sono vicina alla famiglia colpita da una immane tragedia e desidero rinnovare i sentimenti di apprezzamento e riconoscenza per il quotidiano impegno di tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine al servizio dei cittadini», ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. «Rivolgo l’augurio di pronta guarigione all’Assistente Capo Salvatore Colucci rimasto ferito questa mattina», ha concluso il ministro Lamorgese.

Gabrielli: «La Polizia paga un prezzo altissimo»

Il capo della Polizia - direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Franco Gabrielli, ha espresso «profondo cordoglio e sentimenti di commossa vicinanza ai familiari». «In giornate che vedono impegnate le Forze dell’ordine nei controlli per il contenimento del coronavirus, si legge in una nota, la Polizia di Stato continua l’attività di controllo a presidio di legalità contro la criminalità, pagando un prezzo altissimo con la perdita di un suo uomo». Il capo della Polizia ha augurato una pronta guarigione all’altro componente della volante.