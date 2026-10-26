Il rapporto Bes dell’Istat registra miglioramenti in 54 indicatori su 132, tra lavoro, salute e ambiente, ma persistono criticità sul reddito e sulla capacità di arrivare a fine mese. Il Mezzogiorno resta l’area più colpita dalla povertà assoluta

L’Italia migliora le posizioni nei diversi campi che formano il Benessere equo e sostenibile come il lavoro, la salute, l'ambientem ma nel rischio povertà resta sopra la media Ue e rimane in svantaggio sul fronte del reddito disponibile e la difficoltà ad arrivare a fine mese.

Il rapporto Bes stilato dall'Istat quest'anno, vede un miglioramento di 54 dei 132 indicatori che lo compongono, con 55 sono stabili e 23 peggiorano.

Tuttavia il rischio di povertà colloca l'Italia in una situazione peggiore rispetto alla media europea (+2,3 punti percentuali). Rispetto all'Ue il nostro paese ha punti di forza su salute e sicurezza con maggiori criticità nei domini dell'Istruzione e formazione, del Lavoro e conciliazione dei tempi di vita e dell'Innovazione, ricerca e creatività.

Oltre 5,4 milioni di persone in povertà assoluta nel 2025: si conferma più difficile la condizione delle famiglie numerose e di quelle con almeno un figlio minore. Nel 2025 le famiglie in povertà assoluta in Italia sono l'8% sul totale delle famiglie residenti, coinvolgendo il 9,3% dei residenti. L'incidenza di povertà assoluta individuale si mantiene più elevata nel Mezzogiorno 11,5%, era il 12,5% nel 2024. Segue il Nord con l'8,5% (era 8,8% del 2024), e il Centro conferma i valori più contenuti con il 7,4% (era 7,6% nel 2024). Il rischio di povertà colloca l'Italia in una situazione peggiore rispetto alla media europea (+2,3 punti percentuali).