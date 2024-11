L’esponente di Fratelli d’Italia è indagato per lesioni colpose aggravate, accensioni pericolose e omessa custodia di armi a seguito del ferimento di un uomo durante una festa la notte di Capodanno. Attesa per la perizia balistica

Tracce di polvere da sparo da innesco significativi. L’esito dello stub effettuato su mani e abiti di Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d'Italia, accusato di aver ferito la notte di Capodanno - durante una festa nella sede della Pro Loco di Rosazza, nel Biellese - Luca Campana, è risultato positivo.



I risultati dell'esame effettuato dal Ris di Parma, come anticipato dal quotidiano La Repubblica, sono arrivati alla procura a Biella. Pozzolo è indagato per lesioni colpose aggravate, accensioni pericolose e omessa custodia di armi dopo che una mini revolver aveva ferito il genero di Pablito Morello, caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Il deputato di Fdi ha sempre negato di aver sparato e davanti agli inquirenti si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Almeno tre testimoni invece lo hanno smentito, mentre Delmastro non sarebbe stato presente in sala al momento dello sparo. Si attendono adesso i riscontri della perizia balistica. Sul tavolo del salone della festa erano state trovate tracce di polvere da sparo da carica di lancio.