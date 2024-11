La cifra indicata dai ricercatori della Purdue University non deve essere assolutamente superata: si rischia altrimenti di cadere in un vortice di insoddisfazione e falsi bisogni

Quanti soldi bisogna guardagnare per essere felici? A quanto pare esiste una cifra ben precisa, oltre alla quale potrebbe scatenarsi un contro-effetto che porterebbe ad avere sensazioni di rabbia e furstazione. Lo rivela uno studio statunitense, condotto dal dipartimento di Scienze psicologiche della Purdue University e pubblicato sulla rivista Nature Human Behaviour. In Italia è stato importato da Focus e poi ripeso da Dagospia.

La cifra in questione, quella da guadagnare ogni anni per essere - donne e uomini senza alcuna distinzione - felici e soddisfatti, è di 95mila dollari ossia circa 80mila euro. In realtà, per essere quantomeno sereni basterebbero anche tra i 48 e i 60mila, a seconda dal Paese in cui si vive: il valore più basso è riferito infatti all'America Latina e ai Caraibi mentre quello più alto all'Australia e alla Nuova Zelanda.

Cifre, si diceva, che è assolutamente consigliato - secondo i ricercatori americani - non superare, poiché il denaro, è vero, può rendere felici, ma solo finché serve per soddisfare le necessità primarie. Quando, invece, si hanno soldi in surplus c'è il rischio di entrare in una spirale di falsi bisogni e cose superflue che poi è difficile fermare.

Lo studio è stato condotto sulla base dei dati raccolti da una società di consulenza statunitense, la World Gallup World, su oltre 1,7 milioni di persone di 164 paesi diversi oltre i 15 anni di età.