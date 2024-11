Rapina all'agenzia di Credit Agricole in piazza Ascoli a Milano, l’allarme è scattato intorno alle 8:35. La polizia ha provveduto subito a circondare la filiale e bloccare la piazza.

I rapinatori hanno tenuto in ostaggio alcuni dipendenti della banca, per poi fuggire dalle fogne insieme al bottino. Non è ancora chiaro se al momento del loro ingresso ci fossero anche clienti. Sul posto sono state inviate anche ambulanze a titolo precauzionale, ma al momento non risultano feriti.