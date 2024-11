È di 12 arresti il bilancio dell'attività della scorsa notte della polizia di Stato di Milano, tra tentate rapine, furti in abitazione e scippi. Tra questi, anche tre fermi per ricettazione nei confronti di cittadini colombiani di 45, 43 e 27 anni che, secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile, si occupavano della spedizione di biciclette di lusso rubate. Nella loro abitazione a Vignate è stato rinvenuto un vero e proprio laboratorio di imballaggio e spedizione, quattro bici, tra cui due che sono risultate rubate lo scorso luglio a Costermano sul Garda, in provincia di Verona, e a Terno d'Isola, nella Bergamasca, e due monopattini per un valore complessivo di circa 15mila euro.

Tra gli altri arresti eseguiti nella notte, ci sono poi quelli per un furto con strappo di una catenina d'oro alla fermata del tram in piazza 24 Maggio, per un tentato furto in abitazione in zona Ticinese da parte di tre georgiani, e quello per una tentata rapina in un minimarket di via Vitruvio, zona stazione Centrale.