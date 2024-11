Apprensione nel Regno Unito per le condizioni di salute di re Carlo. Il sovrano si sta sottoponendo alle terapie per curare il cancro individuato all'inizio del 2024 dopo un intervento alla prostata. Secondo alcuni tabloid britannici, tuttavia, starebbe molto peggio di quanto lasciano intendere dal suo staff. Ne parla oggi in un articolo il Daily Beast, ma anche altri quotidiani sembrano ventilare le stesse ipotesi.

Le indiscrezioni giornalistiche

The Daily Beast cita le parole di un anonimo amico di famiglia: Carlo «ovviamente è determinato a battere la malattia e sta dando tutto. Tutti rimangono ottimisti, ma lui sta veramente male. Più di quanto dicano». Al giornale risulta, inoltre, che i piani per i funerali di Carlo - che in codice sarebbero indicati con la definizione Operazione Menai Bridge, il ponte che collega l’isola di Anglesey al Galles - vengano regolarmente aggiornati. Sarebbe stato redatto anche un documento per evidenziare gli aspetti positivi, a livello organizzativo, relativi ai funerali della regina Elisabetta e per sottolineare i dettagli da migliorare in una prossima cerimonia. Un'altra fonte evidenzia che «i piani sono stati tirati fuori e vengono aggiornati. Nulla che non ci aspetti dato che al re è stato diagnosticato un cancro. Ma il fatto che i piani abbiano iniziato a circolare fa riflettere».

La risposta di Buckingham palace

Celere la replica ufficiale: «Re Carlo tornerà a breve in pubblico per alcuni eventi, dopo un periodo di cure in seguito alla recente diagnosi di cancro». Così Buckingham Palace risponde, indirettamente ma in maniera netta, alle indiscrezioni comparse nelle ultime ore su alcuni media in merito alle condizioni di salute del sovrano.