Numeri da record per l'Amadeus Ter. Sono stati 10.911.000 gli spettatori della prima serata del festival di Sanremo, dalle 21.23 all'1.12, con il 54% di share. Dati migliori di entrambi i suoi due primi festival.

I dati d'ascolto della prima puntata

La prima parte, dalle 21.23 alle 23.38, è stata seguita da 13.805.000 spettatori con il 54,5% di share, mentre la seconda, dalle 23.43 all'1.12, è stata vista da 6.412.000 spettatori con il 55,4% di share.

Ma non solo. La serata d'esordio di Sanremo 2022 entra negli annali, superando anche il primo festival di Baglioni in termini di share medio e il Baglioni Bis sia per spettatori che per share. Erano 17 anni che la media di share della prima serata non superava il 54% di share. Bisogna risalire al Festival del 2005 condotto da Paolo Bonolis con Antonella Clerici e Federica Felini, quando lo share medio della serata d'esordio fu del 54,78% di share.

La classifica della prima serata

Questa la classifica provvisoria, sulla base del voto della sala stampa (un terzo per la carta stampata, un terzo per il web e un terzo per le radio) alla fine della serata di apertura del festival di Sanremo, durante la quale si sono esibiti i primi dodici cantanti in gara: Mahmood & Blanco, La Rappresentante di Lista, Dargen D'Amico, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Noemi, Michel Bravi, Rkomi, Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir, Giusy Ferreri, Yuman, Ana Mena.

La seconda serata

Tredici artisti in gara, Laura Pausini e Checco Zalone superospiti, Lorena Cesarini, l'attrice lanciata da Diego Bianchi 'Zoro' e volto di 'Suburra', co-conduttrice accanto al padrone di casa Amadeus. Atteso anche Luca Argentero, l'amatissimo dottor Fanti della fiction di Rai1 Doc - Nelle tue mani. È questo il menu della seconda serata del Festival di Sanremo.

I cantanti in gara

In gara ci saranno Elisa, Sangiovanni, Giovanni Truppi, Le Vibrazioni, Ditonellapiaga e Rettore, Iva Zanicchi, Highsnob & Hu, Fabrizio Moro, Irama, Aka 7even, Tananai, Matteo Romano e Emma. L'ordine di uscita, come sempre, sarà definitivo a poche ore dalla messa in onda.

Il regolamento dei voti

Si replica il meccanismo della prima serata: i brani verranno votati, in maniera disgiunta, dalle tre componenti della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (che peseranno al 33% per carta stampa e tv, 33% per il web, 34% per le radio) e si avrà così la classifica della seconda serata. Sarà poi stilata una classifica generale congiunta di tutte e 25 le canzoni in gara.

Gli ospiti

Sul fronte ospiti, l'attesa - anche in casa Rai - è tutta per Checco Zalone, al debutto assoluto al festival, e per la sua performance tra musica e attualità che avrà, come sempre, i connotati dell'irriverenza e che promette di fare rumore. La veterana è Laura Pausini che presenterà il nuovo singolo, Scatola, firmato con Madame e Shablo, che accompagna il nuovo film Amazon Original 'Laura Pausini - Piacere di conoscerti', con la regia di Ivan Cotroneo. La sua presenza sul palco sarà anche l'occasione per lanciare la nuova edizione dell'Eurovision Song Contest, che tornerà in Italia dopo il trionfo dei Maneskin, al Palaolimpico di Torino il 10, 12 e 14 maggio: a condurlo proprio la Pausini, Alessandro Cattelan e Mika e il trio al completo è atteso all'Ariston.

Spazio ancora allo sport e alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: sarà lanciato il 'concorso' per scegliere online l'inno dei Giochi tra due canzoni affidate alle voci di Arisa e Malika Ayane. Sul 'palco sull'acqua', a bordo della Costa Toscana ormeggiata al largo di Sanremo, la scena sarà per Ermal Meta con Un milione di cose da dirti, il brano che l'anno scorso si classificò al terzo posto.

